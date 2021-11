Praktikum als Türöffner : Kooperation zwischen Bad Honnef und Bonn hilft Schülern mit Förderbedarf

Bad Honnef Vor zehn Jahren haben das Nell-Breuning-Berufskolleg in Bad Honnef und das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn einen Kooperationsvertrag geschlossen, um die Schüler mit Förderbedarf bei der Berufswahlorientierung zu unterstützen.

Julia Brück hat es geschafft. Nach ihrem Schulabschluss am Nell-Breuning-Berufskolleg in Rhöndorf bewarb sie sich im Sommer 2018 um einen Ausbildungsplatz am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn, meisterte sämtliche Prüfungen und ist heute ebenda als Kauffrau für Büromanagement tätig. „Es war gerade am Anfang nicht immer leicht“, sagt die 24-Jährige, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. „Doch ich hatte viel Unterstützung.“ Geholfen bei ihrem Weg in das Berufsleben hat der jungen Frau auch eine Kooperation zwischen dem Kolleg und dem BIBB, die seit nunmehr zehn Jahren besteht.