Schatzsuche mit Smartphone beliebter Trend : Kreis warnt: Geocacher im Siebengebirge dürfen Wege nicht verlassen

Seit 100 Jahren Naturschutzgebiet : Warum im Siebengebirge die Wildnis mehr Platz bekommt Einen kolossalen Boom an Besuchern erlebte das Siebengebirge besonders während der Beschränkungen der Corona-Pandemie. In einem der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands brachte dieser Ansturm einiges an Problemen mit sich.