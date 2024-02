Eine ukrainische Mutter in Bad Honnef „Soldaten sagen, dass der Krieg noch fünf Jahre dauert“

Besuchern der Auftritte des Musik- und Gesangsensembles „Zozulky“ ist sie nicht unbekannt, auch viele Rhöndorfer wissen, wer die blonde Frau ist, die oft mit dem blumenverzierten Fahrrad durchs Dorf fährt: Khristina Gryniv. Die 39-jährige Ukrainerin lebt bereits seit nahezu zwei Jahren in dem Adenauer-Ort. Sie kam direkt nach Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 nach Deutschland. Sie schildert die Situation an jenem dramatischen 24. Februar in ihrer Heimatstadt Lwiw (Lemberg), als der Angriff begann - und wie es ihrer Familie seitdem erging.