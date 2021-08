Nach dem Fahrplanwechsel bei der RSVG : Künftig verkehren kleine Busse in Selhof

Die früheren „Monsterbusse“ sind passé: Ab sofort fahren in den engen Straßen Selhofs wie hier an der Kapelle kleinere Fahrzeuge. Foto: Frank Homann

Bad Honnef/Region Der Fahrplanwechsel zum 18. August hat für die Menschen im Siebengebirge deutliche Verbesserungen gebracht. Unter anderem die Menschen in Selhof profitieren: Auf der Linie 566 sind die großen Fahrzeuge passé.

Kleiner, schmaler, bequemer, öfter – mit dem Fahrplanwechsel der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) am 18. August brach für Selhof eine neue ÖPNV-Ära an. Überhaupt: Bürger aus dem Siebengebirge und aus den benachbarten Verbandsgemeinden Asbach, Linz und Unkel in Rheinland-Pfalz genießen zahlreiche Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr. Bad Honnefs Erster Beigeordneter Holger Heuser: „Neue Anbindungen im Berg- und Talbereich und eine neue Lösung für Selhof: Das ist wie ein Meilenstein, wie ein ÖPNV 2.0.“

Ortsteil mit engen Straßen

Dass sich künftig nicht mehr die großen Busse durch Selhof quälen müssen, ermöglichte ein Vertrag mit dem alteingesessenen Busunternehmen Decker mit Hauptsitz in Neunkirchen-Seelscheid und Firmensitzen in Königswinter und Bad Honnef. Markus Decker schaffte vier nagelneue Kleinbusse an, drei davon mit 35 Plätzen, ein kleinerer Einsatzbus verfügt über 30 Sitzplätze. 800.000 Euro investierte der Unternehmer in diese Vergrößerung des Fuhrparks. „Das konnte ich nur machen, weil die RSVG mir Vertragssicherheit über fünfeinhalb Jahre gewährte.“