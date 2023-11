Großformatige Kunstwerke auf Lkw-Plane Künstler verwandeln Rhöndorf erneut in eine Freiluftgalerie

Wenn sich eine Lastwagenplane in ein Kunstwerk verwandelt, so geschieht dies nicht ohne Grund: In Rhöndorf hat diese ungewöhnliche Verwandlung vor allem mit den Begleitungsständen der Corona-Pandemie zu tun. Denn: Die Idee der Freiluftgalerie Rhöndorf bringt die Kunst für mehrere Wochen nach draußen. Seit August 2021 verwandelt sich der Bad Honnefer Stadtteil regelmäßig in ein begehbares Museum, in dem jedes der 35 Werke in einem Großformat von jeweils 1,40 Meter mal 1,40 Meter gedruckt zu sehen ist – auf Lastwagenplane, der Wetterbeständigkeit wegen.