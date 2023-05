Mit Collegium Musicum und Sibi-Schülern Kulissenbrand bis Wundbrand – Besondere Anekdoten bei Konzert im Honnefer Kursaal

Auch zu Jean-Baptiste Lully haben die Schüler Spannendes ausgegraben – der Komponist aus Florenz, der es an den Hof des Sonnenkönigs geschafft hatte, verletzte sich mit einem Taktstock am Vorderfuß und verstarb am Wundbrand. Zu hören war von ihm: „Le Bourgeois Gentilhomme“ (Der bürgerliche Gentleman).