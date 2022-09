Ausstellung in Bad Honnef : Kunstraum am Rathausplatz zeigt Werke von Mo Kilders

Bad Honnef Zum zweiten Mal ist Mo Kilders mit ihren Werken im Kunstraum in Bad Honnef zu Gast - und nimmt die Betrachter mit „Days like this“ auf eine Reise zu schönen Erinnerungen.

Es gibt Bilder, die nicht nur schön anzuschauen sind, sondern dabei auch richtig gut tun - weil sie uns an Augenblicke erinnern, an die wir gerne zurückdenken: den erfrischenden Sprung ins kristallklare Nass an einem schönen Sommertag, den Spaziergang am Strand, mit nackten Füßen direkt am Flutsaum entlang. Man schaut die Bilder an und scheint, die Seeluft riechen, das Wasser auf der Haut spüren und das Rauschen der Wellen hören zu können. Künstlerin Mo Kilders hat „Days like this“ - Tage wie diese - auf Leinwand festgehalten und lässt den Betrachter an Momenten teilhaben, in denen Menschen ganz im Einklang mit sich und der Welt sind. Zu sehen sind ihre Arbeiten zurzeit im Kunstraum am Rathausplatz.