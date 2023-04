Ökumenische Hospizbewegung Bad Honnef Kurz gefragt: Jutta Niederländer

Niederländer: Wenn Jugendliche gestorben sind, wenn es um Suizid oder erweiterten Suizid ging, das sind die schlimmsten Fälle. Das fühlt sich anders an, häufig laufen dann auch psychologische Beratungen parallel. Ich erinnere mich an eine junge Frau aus Süddeutschland, die in der Rhein-Klinik nach einem Motorrad-Unfall, bei dem ihr Partner tödlich verunglückt war, weilte. Sie hatte im Schaukasten unser Angebot gesehen. Und in Absprache mit den behandelnden Ärzten nahm sie auch Trauerberatung bei uns in Anspruch. Das hat sich sehr gut ergänzt – und die Frau ist mit Mut nach Hause zurückgekehrt.