Dauerstreit um Bad Honnefer Rheininsel : Verwaltungsgericht untersagt Grafenwerth-Konzerte an Pfingsten

Kritik an Eilverfahren

Indes riss die Kritik an der erneuten Klage der BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg und an deren Kreissprecher Achim Baumgartner nicht ab. Wie die FDP Bad Honnef erklärte, seien die Menschen in der Kurstadt „entsetzt darüber, dass Herr Baumgartner als Vertreter des BUND ihre Insel, die seit langen Zeiten auch ein Treffpunkt für Kultur war und bleiben soll, diesen Status aberkennen lassen will“, erklärten die Freidemokraten. „Damit will er ihnen Feste und Feiern und am liebsten das Betreten der Insel überhaupt verwehren. Obwohl sie diese Konzerte und ihre Insel ohne Auto zu Fuß, also umweltschonend erreichen können“, so der FDP-Stadtverband weiter.

Dass der Umweltverband sich des Mittels des Eilverfahrens bediene, um seit Jahren bekannte Konzerte zu verhindern, erwecke den Anschein, dass „es ihm weniger um den sehr wichtigen Naturschutz geht, als darum, den Kulturschaffenden, der Stadt und den Besuchern der Konzerte eine Freude zu nehmen“, erklärte FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Westig. „Damit macht er sich und leider auch den von ihm vertretenen BUND unglaubwürdig.“ Die Tiere, die rund um Grafenwerth leben, hätten sich „an viele Menschen, die auf der Insel mit Schiffen ankommen, oder dort laufen und/oder spazieren gehen, Schwimmen oder Tennis spielen, grillen oder einfach den Rhein genießen, besser gewöhnt als uns manche Naturschützer glauben machen wollen“, so die FDP. qm