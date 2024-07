Automatenverkauf ab August Letzter Öffnungstag nach 138 Jahren für die Metzgerei Witt in Rottbitze

Eigentlich wirkt vieles an diesem Tag so wie immer: Am letzten Öffnungstag des Ladenlokals von Metzgerei Witt in Bad Honnef-Rottbitze bedienen Josef Witt junior und sein Team wie gewohnt die Kunden. Nach 138 Jahren muss das Familienunternehmen nämlich den gewohnten Verkauf an der Himberger Straße aufgeben. Wegen des latenten Fachkräftemangels steht eine gravierende Umstrukturierung an: Die Fleisch- und Wurstwaren werden bald mittels Verkaufsautomaten feilgeboten.