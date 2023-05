Lange Staus im Siebengebirge A3 ist nach Bergung eines verunglückten Lkw bei Bad Honnef wieder frei

Die Bergung des Lkw, der mithilfe von zwei Kränen wieder aufgerichtet wurde, dauerte länger als anfangs voraus gesagt. Gegen 16 Uhr konnten die Bergungsunternehmen den Tank verladen und anschließend auch die Zugmaschine abgeschleppt werden. Nach dem Abtransport des Lkw wurde die Fahrbahn an die Autobahnmeisterei übergeben. Ein Spezialunternehmen musste die Fahrbahn reinigen, was ebenfalls mehrere Stunden in Anspruch nahm. zudem wurde die Fahrbahn auf Schäden überprüft. Kurz nach 19 Uhr waren die Arbeiten beendet und die A3 konnte an der Unfallstelle wieder für den nachfolgenden Verkehr in Richtung Köln frei gegeben werden.