Maibaumaktion : Vereine in Bad Honnef suchen Ehrenamtliche

Bad Honnef Der Maibaum wird in Bad Honnef in diesem Jahr wieder zum Wunschbaum. Die Vereine suchen auf diese Weise nach Ehrenamtlichen.

Die Stadt Bad Honnef und der Kooperationspartner „Hauptsache Familie – Bündnis für Bad Honnef“ wollen an den Erfolg ihrer Maibaumaktion im vergangenen Jahr anknüpfen und diese zur alljährlichen Tradition erklären. Erneut erhielten dazu Vereine aus dem Stadtgebiet beim Projekt „Ein Herz für Bad Honnef“ die Gelegenheit, Ehrenamtsgesuche einzureichen. Die Veranstalter von Stadt und Bündnis haben insgesamt 39 unterschiedliche Gesuche gesammelt und auf 213 bunte Karten geschrieben, mit denen an drei Standorten in Bad Honnef Maibäume dekoriert werden. Interessierte können diese Bäume im Hit-Markt an der Berck-sur-Mer Straße 1, am Bürgerbüro am Rathausplatz 12 sowie am Edeka-Markt Klein in der Himberger Straße 35 in Augenschein nehmen. Zusätzlich gibt es einen „virtuellen Baum“ im Aliceon in der Hauptstraße 60a.