Interview Kathrin Schmidt und Swen Schmitz „Klimaschutz darf auch Spaß machen“

Bad Honnef · Am Samstag, 16. September, richtet die Stadt Bad Honnef den ersten Klimaschutztag aus. Wie halten es die beiden Klimaschutzbeauftragten Kathrin Schmidt (31) und Swen Schmitz (34) der Stadt Bad Honnef mit dem Thema und was versprechen sie sich von den Aktionen in der Stadt? Der GA hat nachgefragt.

06.09.2023, 05:00 Uhr

Hoffen auf rege Beteiligung beim ersten Klimaschutztag und weiteren Aktionen: Erster Beigeordneter Holger Heuser (v.l.) sowie Kathrin Schmidt und Swen Schmitz. Foto: Stadt Bad Honnef





Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge