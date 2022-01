Gegendemonstration in Bad Honnef : Menschenkette für Solidarität und Demokratie

Mehr als 100 Menschen folgten am Samstagabend dem Aufruf des Bündnis, eine Menschenkette in coronakonformen Abstand zu bilden. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Mehr als 100 Demonstranten folgten dem Aufruf des Bündnis „Bad Honnef – Mer halde zosamme“

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei stand am frühen Samstagabend am Vorplatz der katholischen Pfarrkirche Sankt Johann Baptist. Ein ungewohntes Bild an diesem beschaulichen Ort. „Hier ist ordnungsgemäß eine Demonstration angemeldet“, erklärt eine Polizeibeamtin und zeigt auf den zu dieser Zeit noch menschenleeren Platz.

Von der Idee bis zur Umsetzung sei alles ganz schnell gegangen. In vielen Städten tarnten Gegner der Corona-Maßnahmen und Querdenker ihre zunehmenden Proteste als „Spaziergänge“. Auch in Bad Honnef seien solche Versammlungen in jüngster Zeit aufgefallen. „Wir sind gegen das Dagegen“ erklärt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.