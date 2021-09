Schadstoffsanierung in Bad Honnef beendet : Menzenberger Halle ab sofort für den Sport freigegeben

Erster Beigeordneter Holger Heuser und Architekt Michael Deisenroth (l.) erläutern Schritte der zurückliegenden Schadstoffsanierung. Die Halle Menzenberg ist wieder für den Sport freigegeben. Foto: Claudia Sülzen

Bad Honnef Der Schock bei den Sportlern saß tief: Anfang Juni hatte die Menzenberger Halle in Bad Honnef gesperrt werden müssen. Grund: krebserregendes Dämmmaterial im Dach. Knapp drei Monate später darf am Menzenberg jetzt wieder gedribbelt und gekickt werden.



Die Schulkinder scharrten am Donnerstag schon mit den Hufen. Ein paar Minuten warten noch, während im Inneren die offizielle Übergabe stattfand. Dann waren sie die Allerersten, die nach der Schadstoffsanierung in der Menzenberger Halle dribbeln und kicken durften. Nur rund zwei Monate, nachdem die Halle von Jetzt auf Gleich wegen Schadstoffbelastung geschlossen werden musste, sind die schädlichen Baustoffe entfernt und die Halle freigegeben. Der ganz große Wurf am Menzenberg freilich steht noch aus: Voraussichtlich 2023 wird das an die Halle angrenzende Stadion saniert, die Sporthalle um ein Foyer ergänzt und zudem energetisch „in Ordnung“ gebracht.

Die Planung für Stadion-Sanierung und Anbau waren es auch, die zutage förderten, dass es in der Halle ein nicht zu unterschätzendes, für Bauten ihrer Zeit aber verbreitetes Problem gab: Dämmmaterial, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Wegen der Planung des neuen Multifunktionsraums, der an die Sporthalle angebaut werden soll, hatte ein Gutachter die Halle unter die Lupe genommen - und Alarm geschlagen. Grund: Als Dämmaterial war künstliche Mineralfaser, eine sogenannte KMF-Dämmung, verwendet worden. Und der Experte ordnete diese Dämmung auch als krebserregend ein.

Das neue Quartierszentrum Fertigstellung ist für das Jahr 2023 angepeilt Für die Schaffung der sogenannten Quartiersmitte in Selhof erhält die Stadt einen Bundes-Zuschuss in Höhe von fast 1,6 Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Gesamtkosten des Projektes bezifferte die Stadt zuletzt mit rund 3,5 Millionen Euro. Wie berichtet, soll das in die Jahre gekommene Stadion mit seinen Außenanlagen Anno 1971 saniert werden und zugleich eine „multifunktionale Quartiersmitte“ entstehen, die auch für kulturelle und schulische Anlässe genutzt werden kann. Unter anderem soll die heutige Halle, die ab 1978 gebaut und Anfang der 80-er Jahre eingeweiht wurde, durch ein modernes Foyer ergänzt werden. Dieses soll dann auch als Veranstaltungsort genutzt werden. Laut Erstem Beigeordneten Holger Heuser wird der Förderbescheid noch im Herbst erwartet. Gleich danach startet die weitere, konkretisiertere Planung für das projekt, die voraussichtlich 2022 abgeschlossen werden kann. Im Anschluss wird saniert und gebaut und in einem Zug auch die Sporthalle energetisch auf den neuesten Stand gebracht.

Schadstoffmessung ergab keine Gefährdung

„Sobald man von einer solchen Gefährdung weiß, muss man handeln“, erläuterte Michael Deisenroth vom beauftragten Architektenbüro. Eine umgehende Schadstoffmessung ergab nach Worten von Erstem Beigeordneten Holger Heuser zwar „zum Glück keine Belastung“. Dennoch war klar: Die Schadstoffsanierung duldete keinen Aufschub, „aber natürlich ist das jetzt keine Komplettsanierung“.

Die Arbeiten hatten es in sich, wie Deisenroth erläuterte. Zwar machte die alte KMF-Dämmung nur einen Teil der Dämmung aus, war in späteren Jahren durch zwei weitere Dämmschichten aus unbelastetem Material ergänzt worden. Da die belasteteten und unbelasteten Schichten nicht voneinander getrennt waren, musste aber alles raus. In Schutzanzügen, teils mit Nachschichten und am Wochenende, arbeitete das Team einer Spezialfirma. Die Bilanz: Entfernt und speziell entsorgt wurden 21 Tonnen Dämmmaterial.

21 Tonnen belastete Dämmung entsorgt

Was sich auch optisch zeigt - und thermisch. Die Decke ist jetzt ohne Dämmung und der Blick auf die Dachinnenhaut frei. Und bei sommerlichen Temperaturen wie am Donnerstag ist es in der Halle wärmer als bislang, obwohl Lüftung und für die kalte Jahreszeit Heizung auf die geänderten Rahmenbedingungen angepasst wurden, wie auch Jörg Sudmann vom städtischen Gebäudemanagement erläuterte. Ein temporäres Problem, so Heuser: Mit der anstehenden energetischen Sanierung hätte die Dämmung ohnehin raus gemusst. Danach ist dann wieder prima Klima in der Halle Menzenberg.

Die übrigens anders als die Nebengebäude, also die Umkleiden der Halle selbst und der angrenzende, bereits mit dem Stadion eingeweihte Umkleidetrakt des Stadions, auf solidem Fundament steht. „Die Substanz der Halle ist gut“, wussten auch Geschäftsbereichsleiter Städtebau Fabiano Pinto und Gebäudemanager Frank Beckmann zu berichten. Die Halle verfügt über eine Bodenplatte, anders als die Nebengebäude, für die nach Worten Deisenroths lediglich Fundamentbänder gegossen wurden. Die Konsequenz der deutlich anfälligeren Statik: Die Trakte neben der Halle haben sich gesetzt. Bodenwellen, Risse und sogar ein eklatanter Spalt belegen, wie sehr sich die Bauteile auseinander bewegen.

Schäden wie diese machen klar: Die Nebengebäude sind nicht zu retten. Und noch eine Überraschung hielten die Umkleiden bereit: Auch dort, so stellte der Gutachter fest, war das belastete Dämmaterial verwendet worden. Die Schadstoffsanierung wurde also auf die Umkleiden ausgedehnt. Knapp 1500 Quadratmeter abgehängte Decken wurden alleine in der Sporthalle entfernt, um an den „Übeltäter“ heranzukommen. Der gesamte Hallenboden war zuvor abgedeckt worden, um ihn zu schützen.

Und da die Gerüste schon standen, wurde eine Vorgabe der Basketball-Liga umgesetzt: Dank neuer Beleuchtung über dem Basketballfeld ist es dort jetzt weit heller. Die Lampen, so Sudmann, könnten später, wenn die Halle energetisch sozusagen komplettiert ist, wiederverwendet werden in anderen Gebäuden wie Schulturnhallen. Dann steht auch dieser Arbeitsschritt an: Auch hinter der Wandverkleidung in der Halle verstecken sich „schlechte“ Dämmmatten. Da eine Schadstoffsanierung auch dieser Elemente bis zum Start ins neue Schuljahr nicht zu schaffen gewesen wäre, wurden die Fugen fachmännisch verschlossen und das Dämmmaterial somit „eingehaust“, so Heuser.

