Ehepaar auf Rastplatz attackiert Polizei fahndet mit Dashcam-Aufnahmen nach Verdächtigen des A3-Überfalls

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Tatverdächtigen, die in der vergangenen Woche auf dem A3-Rastplatz Logebachtal zwischen Königswinter-Ittenbach und Bad Honnef/Linz ein Ehepaar brutal überfallen und schwer verletzt hatten. Der 51-Jährige war mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, seine Frau war mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen. Das schwer verletzte Paar werde von der Polizei geschützt, hieß es. „Wir gehen davon aus, dass Täter und Opfer sich kennen. Es gab eine Vorbeziehung“, sagte der Sprecher der Bonner Polizei, Robert Scholten, am Tag nach der Tat. Bis zu fünf Menschen sollen ersten Angaben zufolge an dem Angriff beteiligt gewesen sein. Sie flohen von dem Rastplatz über die Autobahn in Richtung Frankfurt. Eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Eine Mordkommission ermittelt.