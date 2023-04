Ausstellung im Rathaus Bad Honnef Milena Kunz Bijno verleiht der Bedrohung der Welt künstlerischen Ausdruck

Die Italienerin, Jahrgang 1942, lebt seit 33 Jahren in Rhöndorf und hat, auch durch ihre Ehe mit einem deutschen Diplomaten, die ganze Welt gesehen - ob England, Frankreich, Südamerika oder Indien. Die gebürtige Turinerin gewann ihr handwerkliches Rüstzeug durch ihr Studium in Bonn und am College of Arts in London und saugte Inspirationen an allen Lebensstationen auf. Vor allem ihre Begegnung mit der indischen Kultur während ihres mehrjährigen Aufenthaltes in Bombay beeinflusste ihr Werk stark.