Neue Rad-Station der RSVG in Aegidienberg : Mit dem E-Bike von der Bad Honnefer Höhe ins Tal und zurück

Wie leicht es ist, ein E-Bike über eine App auf dem Smartphone zu buchen, probierten Kathrin Schmidt (rechts) und Holger Heuser an Ort und Stelle aus. Foto: Lisa Döring

Aegidienberg E-Bikes sind der große Renner in Sachen Mobilität: Dank der Kraft einer wiederaufladbaren E-Batterie können sich Radfahrer auch an knifflige Strecken wagen. Im Bad Honnefer Höhenort Aegidienberg gibt es jetzt eine neue Station, um E-Bikes zu leihen – ganz leicht per Handy.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lisa Döring

Nach langen Planungen, Vorbereitungen und Arbeiten ist es endlich soweit. Die E-Bike Station in Aegidienberg ist offiziell eröffnet.

Die Einweihung der E-Bike Station am Aegidius-Platz, die von der Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft (RSVG) betrieben wird, hatte sich wegen langer Lieferzeiten für die Räder und anschließend wegen der Kirmes in Aegidienberg immer wieder verzögert. Der Koordinator der Baumaßnahme, Uwe Weingarten vom Tiefbauamt der Stadt Bad Honnef, sowie die Mitorganisatoren Kathrin Schmidt, Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin der Stadt Bad Honnef, und Holger Heuser, Erster Beigeordneter der Stadt Bad Honnef, stellten das Konzept des E-Bike-Sharings in Bad Honnef vor. An der Station sind sieben E-Bikes stationiert, welche über die Nextbike-App reserviert, ausgeliehen und zurückgegeben werden können.

E-Bikes schaffen neue Verbindungen zwischen Berg und Tal

Die Fahrradstation soll vor allem Pendlern, aber auch „Einmalfahrern“ die Verbindung zwischen Berg und Tal vereinfachen. „Gerade für den Stadtbezirk Aegidienberg mit seinen kleinen und großen Steigungen sind die E-Bikes ein großer Komfortgewinn, der auch die Umwelt schont und trotz elektrischem Rückenwind die Gesundheit fördert“, erklärt Heuser.

Bisher gibt es drei festmontierte Stationen im Bad Honnefer Stadtgebiet, an denen die E-Bikes abgegeben werden können: in Aegidienberg am Aegidiusplatz, am Markt im Zentrum von Bad Honnef und an der Endhaltestelle der Bahnlinie 66. Der Gedanke dahinter ist, dass die Nutzer bequem von der Haltestelle mit dem Rad nach Hause fahren oder anders herum gut und vor allem umweltfreundlich ins Zentrum kommen.

Drei Leihstationen für E-Bikes im Bad Honnefer Stadtgebiet

Seit Juli 2021 wurde in Bad Honnef das Konzept des Bike-Sharings umgesetzt, welches nun, seit November dieses Jahres durch die E-Bikes ergänzt werden soll. Die Organisatoren dieser E-Bike Stationen hoffen darauf, dass vor allem in der bergigen Region diese Fahrräder besonders häufig genutzt werden.

Da die Errichtung solcher Stationen um einiges aufwendiger ist als die Umsetzung der konventionellen Fahrräder, gibt es zurzeit nur sieben Fahrräder in Aegidienberg. Diese gelten erst einmal als Versuch, um zu schauen, inwieweit das Angebot tatsächlich genutzt wird. Genaue Auswertung für die Nutzung der E-Bikes in Bad Honnef gibt es demnach zurzeit noch nicht.

Für den Rhein-Sieg-Kreis allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass die Zahlen der Fahrradnutzungen immer weiter steigen. Holger Heuser weiß jedoch auch, dass diese E-Bike Stationen auf langfristige Sicht nur funktionieren, wenn es auch genügend Angebote gibt. Für die Zukunft werden noch mehr E-Bike Stationen für ganz Bad Honnef, vor allem für die Stadtgebiete, in Angriff genommen bestätigt auch Klimaschutzmanagerin Kathrin Schmidt.