Turnverein Eiche Bad Honnef begeht 120-jähriges Bestehen : Mit neuer Geschäftsführung ins Jubiläumsjahr

Neue Geschäftsfuehrerin TV Eiche Melanie Eimermacher und Marita Weinberg (r.). Foto: Frank Homann

Bad Honnef Melanie Eimermacher löst Marita Weinberg als hauptamtliche Geschäftsführerin des Turnvereins Eiche ab. Der Verein feiert in diesem Jahr das 120-jährige Bestehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Eine „Affinität zum Sport, die muss man schon haben“, sagt Melanie Eimermacher. Wenn auch, ergänzt sie, das in ihrem Fall „mehr der Outdoor-Sport ist. Aber ich habe jetzt ein Probetraining im Vital gemacht. Und ich war überrascht. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass das auch etwas für mich ist“, ergänzt die Bad Honneferin. Die Gelegenheit, sich von allen Angeboten des Turnvereins Eiche (TVE) persönlich zu überzeugen, wird Eimermacher jetzt häufiger haben – so ihr neues Amt dies zeitlich zulässt. Immerhin ist der Turnverein Eiche mit mehr als 2000 Aktiven und Dutzenden Sparten alles andere als ein Verwaltungs-„Leichtgewicht“. Als Nachfolgerin von Marita Weinberg übernimmt die 50-Jährige dessen hauptamtliche Geschäftsführung.

2022 ist ein besonderes Jahr für den Verein, der die Geschäftsführung bereits 2017 endgültig professionalisiert hat – eine logische Konsequenz aus der Kombination des mitgliederstärksten Vereins in der Stadt und der Tatsache, dass ehrenamtliche Vorstände immer schwerer zu finden sind. Zumal bei einem Umsatz von rund einer Million Euro im Jahr und riesiger Budgetverantwortung. Die Konsequenz: Hauptamtlichkeit in der Geschäftsführung plus ein ehrenamtliches Präsidium als Kontrollorgan. Hinzu kommen zig Ehrenamtliche in den Abteilungen, „denn ohne Ehrenamt liefe hier freilich gar nichts“, so Weinberg und Eimermacher unisono.

TV Eiche setzt auf gesundheitliche Prävention

Der Fokus beim TVE liegt nach wie vor auf dem Breitensport, aber auch Gesundheit und Fitness sowie Wettkampfsport gehören zum Tableau. Und Prävention und Rehabilitation mit – gerade jetzt noch mehr – von den Krankenkassen zertifizierten Kursen. Weinberg: „Wir haben die Coronazeit genutzt, uns hier noch breiter aufzustellen.“ Eimermacher: „Wir wollen der Verein in Bad Honnef sein, der mit Sport plus Gesundheit in Verbindung gebracht wird.“

Besonders ist das Jahr, da der Verein 120-jähriges Bestehen feiert. Der besondere Geburtstag fällt in eine Zeit, da die Pandemie Spuren hinterlassen hat. 15 Prozent: Auf diese Hausnummer beziffern Weinberg, seit 2012 Geschäftsführerin im Vorstand und seit 2017 als solche hauptamtlich, sowie ihre Nachfolgerin Eimermacher den Mitgliederschwund durch die Corona-Einschränkungen. Weinberg: „Fluktuation gibt es immer, aber zwei Jahre keine Neueintritte, das gab es noch nie.“ Von 2600 Mitgliedern vor Corona blieben 2300.

Wegen Corona: Keine Neueintritte seit zwei Jahren

Viel zu tun so oder so für eine hauptamtliche Geschäftsführung, die aktuell mit 30 Wochenstunden angesetzt ist. Für ihre Aufgabe hat sich Eimermacher, die zuvor in verschiedenen Positionen und an unterschiedlichen Standorten in der Verwaltung des Erzbistums Köln tätig war, zuletzt als Geschäftsführerin des Gemeindeverbandes der katholischen Kirchengemeinden in Bonn, viel vorgenommen. Stichwort Digitalisierung: Dort, wo für die Verwaltung derzeit ein „altes System“ (Eimermacher) herhalten muss, soll mittelfristig Neuerung Einzug halten. Mitgliederverwaltung, aber auch Kursbuchungen online zum Beispiel gehörten dazu. Weinberg: „Das ist die Zukunft.“

Auch das Beitragssystem will Eimermacher einer Frischzellenkur unterziehen, etwa beim „Vital“ einen Basistarif anbieten, der dann je nach Kundenwunsch auf „Vital plus“ oder „Vital max“ ein Upgrade erhält. Ein solches Baukastensystem, ist Eimermacher sicher, passt in die Zeit, in der Vereine allenthalben den Wandel spüren. „Sehr viele unserer Mitglieder sind dem Verein treu geblieben. Aber die Zeiten ändern sich. Früher ging man in den Verein und blieb ein Leben lang“, sagt Eimermacher. Weinberg: „Es ist nicht mehr wie früher, da man nach 50 Jahren die Goldene Ehrennadel überreicht bekam. Die Jugend will sich nicht mehr so binden, sondern spontan von Fall zu Fall entscheiden, da gehen wir mal hin.“

Um sie zu erreichen, brauche es niederschwellige, moderne Plattformen, so auch auf den Sozialen Medien, betont Eimermacher. Wichtig ist ihr überdies, das vorgeschriebene Schutzkonzept des Vereines fortzuschreiben, etwa mit Schulungen für alle Haupt- und Ehrenamtlichen. Eimermacher: „Es ist wichtig, immer wieder zu sensibilisieren.“ Das wolle sie noch engmaschiger begleiten.

Flüchtlinge dürfen kostenlos in den Verein reinschnuppern