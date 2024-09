Wo Geschichte lebendig wird Mit Rentner Jupp auf den Spuren von Konrad Adenauer

Er trägt einen Strohhut, eine Aktentasche, einen Gehstock und er bewegt sich etwas mühsam. „Nennen sie mich einfach Jupp“, bittet Horst Voßmann alias Josef Willenberger seine Begleiter, die sich am Zennigsweg in Rhöndorf um ihn gruppieren. Schon elf Jahre wirkt Horst Voßmann im Besucherdienst der Stiftung Bundeskanzler-Adenauerhaus. Neben Themenführungen kreierte er eine Schauspielführung - und dann ist er eben Jupp, ein Ruheständler im vorgerückten Alter, vielleicht so alt wie Adenauer, als er sich anschickte, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.