Strecke war gesperrt : ICE stößt mit Tier zwischen Montabaur und Siegburg zusammen

Bad Honnef Zwischen Montabaur und Siegburg ist am Sonntag ein ICE mit einem Tier zusammengestoßen. Die Zugstrecke war für einige Zeit gesperrt.

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ist ein ICE, der von Montabaur aus in Richtung Siegburg unterwegs war, mit einem Tier auf der Strecke zusammengestoßen. Nach Informationen der Redaktion spürte der Fahrer des ICEs einen Schlag am Triebwagen. Als er den Zug im Bahnhof Siegburg untersuchte, stellte er Blutspuren am ICE fest und alarmierte die Feuerwehr Bad Honnef. Die rund 27 Einsatzkräfte rückten aus und erkundeten die Tunnel und Notausstiege an der Strecke.