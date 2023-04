Ausgeschieden trotz Standing Ovations: Moritz aus Bad Honnef schafft es bei „The Voice Kids“ nicht ins Finale

In den „Knockouts“ musste der Schüler des Siebengebirgsgymnasiums gegen vier Kandidaten aus dem Team von Coach Lena Meyer-Landrut antreten und erhielt für seine Interpretation des Songs „You let me walk alone“ von Michael Schulte großes Lob: „Moritz, das war eine wunderschöne Performance“, sagte Sängerin Lena mit Tränen in den Augen. „Es macht mich so glücklich zu sehen, wie du hier stehst und allen zeigen kannst, wie gut du geworden bist.“