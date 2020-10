Eine Person schwer verletzt : Müllwagen stürzt in Bad Honnef in Graben

In Brüngsberg ist ein Müllwagen von der Straße abgekommen. Foto: Rald Klodt

Bad Honnef Ein Müllwagen ist am Montag in Brüngsberg von der Straße abgekommen und in den Mühlengraben gestürzt. Die Personen, die sich im Wagen befunden haben, wurden verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs könnte sich schwierig gestalten.

Im Aegidienberger Ortsteil Brüngsberg ist am Montagmorgen ein Müllwagen von der Straße abgekommen und in den Mühlengraben gestürzt. Die zwei Mitarbeiter der RSAG, die sich in dem Fahrzeug befunden haben, konnten sich nach Angaben der Polizei zwar selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurden aber verletzt. Wie der GA vor Ort erfuhr, soll eine der beiden Personen schwer verletzt worden und vor Ort von einem Notarzt behandelt worden sein.

Der Müllwagen war am Morgen auf dem Finkenhardtweg in Brüngsberg unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach links vom Weg abkam, in den Mühlengraben rutschte und umkippte. Da der Wagen Kraftstoff verloren hat, brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ölsperren aus, um zu verhindern, dass größere Mengen Kraftstoff in den Bach gelangen.

Die Feuerwehr setzte sogenannte Ölsperren ein, um den Kraftstoff aus dem Lkw aufzufangen. Foto: Rald Klodt