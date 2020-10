Beifahrer wurde schwer verletzt : Müllwagen aus Mühlengraben in Brüngsberg geborgen

Der Müllwagen konnte am Dienstag erfolgreich aus dem Mühlengraben geborgen werden. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Ein Müllwagen ist am Montag in Brüngsberg von der Straße abgekommen und in den Mühlengraben gestürzt. Die beiden Männer, die sich in dem Wagen befunden haben, wurden verletzt. Am Dienstag konnte das Fahrzeug geborgen werden.

Der Müllwagen, der am Montag in Brüngsberg in den Mühlengraben gestürzt ist, konnte am Dienstag erfolgreich geborgen werden. Ein Kran zog den fast 20 Tonnen schweren Lastwagen aus dem Graben. Das Fahrzeug soll nun abgeschleppt werden.

Für die Bergung war einiges an Vorarbeit nötig: Zunächst musste ein Teil der oberhalb der Straße gelegenen Böschung abgetragen und anschließend befestigt werden, damit der Kran dort Platz hatte. Am Dienstagvormittag konnte dann die eigentliche Bergung beginnen.

Der Müllwagen war am Montag im Aegidienberger Ortsteil Brüngsberg von der Straße abgekommen und in den Mühlengraben gestürzt. Die beiden Männer, die sich in dem Fahrzeug befunden haben, konnten sich nach Angaben der Polizei zwar selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurden aber beide verletzt. Der 56-jährige Beifahrer wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer des Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Der Wagen war am Morgen auf dem Finkenhardtweg unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach links vom Weg abkam, in den Mühlengraben rutschte und umkippte.

Foto: Ralf Klodt Die Bergung gestaltete sich aufwendig: Zunächst musste Erdreich abgetragen werden, um genügend Fläche für den Kran zur Verfügung zu haben.

Foto: Ralf Klodt In Brüngsberg ist ein Müllwagen von der Straße abgekommen. zurück

