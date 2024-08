Dreister Betrug vor Gericht Mutmaßlicher Betrüger manipuliert Post und kassiert ordentlich ab

Bad Honnef · Ganz schön dreist: Weil er Post von Bauträgern aus einem öffentlichen Briefkasten gefischt, dann Überweisungsdaten aus den Briefen gefälscht und so von nichts ahnenden Bürgerinen und Bürgern Geld ergaunert haben soll, muss sich ein 35-Jähriger vor Gericht verantworten. Was die Betrugsmasche so besonders macht.

09.08.2024 , 18:00 Uhr

Der Fall eines mutmaßlichen Betrügers kommt jetzt vor Gericht. Foto: dpa/Volker Hartmann

Von Ulrike Schödel