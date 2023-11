Politik billigt Eckpunkte Nach Kritik: Bad Honnefer Wirtschaftsförderung stellt sich neu auf

Bekanntlich hatte die Wirtschaftsförderung in jüngerer Vergangenheit einiges an Kritik einstecken müssen. Anfang des Jahres ging es besonders hoch her. Man erfahre zu wenig darüber, es fehle ein Konzept, so die Kritik der Kommunalpolitik. Und: Die Online-Plattform Kiezkaufhaus sei sowieso fehlgeschlagen (der GA berichtete).