Jubiläumskonzert 75 Jahre Collegium Musicum Warum eine Salatgurke für Violinistin Mette Schwarting sehr viel mit Musik zu tun hat

„Little Amadeus“ – die Zeichentrickserie über die Abenteuer des jungen Mozart hatte Mette Schwarting einst verzaubert. Die jetzt 21-Jährige ist eines der jüngsten Mitglieder des Orchesters Collegium Musicum, das in diesem Jahr sein 75. Bestehen feiert – mit jugendlichem Schwung. Den Beweis dafür treten die Musiker um Rolf Beitzel am Sonntag, 5. Mai, beim Jubiläumskonzert im Kursaal an. Dann mit jeder Menge amerikanischer Musik.