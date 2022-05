Streit um Naturschutz : Rhein-Sieg-Kreis erlaubt Konzerte auf Insel Grafenwerth

Update Bad Honnef Der BUND war juristisch gegen die „Sommer Open Air“-Reihe auf der Insel Grafenwerth vorgegangen und hatte vom Verwaltungsgericht Recht bekommen. Nun erteilte der Rhein-Sieg-Kreis eine Ausnahmegenehmigung für die Konzerte.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat am Montagnachmittag die für das Pfingstwochenende auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth geplanten Konzertveranstaltungen zugelassen. Die entsprechende landschaftsrechtliche Ausnahmegenehmigung wurde erteilt, wie der Rhein-Sieg-Kreis auf GA-Anfrage informiert. Damit können die drei Konzerte des Kölner Kammerorchesters mit Solist Colin Pütz am Samstag, 4. Juni, mit Harfenist Andreas Vollenweider am Sonntag, 5. Juni, und Rocklegende Patti Smith am Montag, 6. Juni, wie geplant über die Bühne gehen.