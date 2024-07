Kunst unter freiem Himmel Neue Auflage der Freiluftgalerie Rhöndorf

An der frischen Luft spazieren gehen und dabei Kunst an Hauswänden oder Zäunen in Rhöndorf bestaunen - das können Kunstbegeisterte und Interessierte wieder ab dem 23. August. Dann startet die dritte Auflage der Freiluft-Galerie unter dem Motto Lichtmomente. Der Ort verwandelt sich in eine große Ausstellung, offen, ohne Eintritt und zugänglich für jeden. Die Idee, eine Galerie unter freiem Himmel zu eröffnen, kam den Veranstaltern zu Corona-Zeiten. „Damit konnten wir einfach alle Auflagen erfüllen“, sagt Fabian Ost, Veranstalter der Freiluft-Galerie.