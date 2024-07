Stadt Bad Honnef sucht Träger Am Rederscheider Weg in Rottbitze soll eine neue Kita entstehen

Es steht nicht so ganz optimal um die Kinderbetreuung in Bad Honnef. Aktuell fehlen, wie mehrfach berichtet, 77 Kindergartenplätze, um allen Bedarfen von Eltern gerecht werden zu können. Und der Zuzug weiterer Familien, so auf dem kommenden Baugebiet in Aegidienberg-Rottbitze, ist ja erwünscht. Darauf will die Stadt offenkundig gut vorbereitet sein. Damit dort eine neue Kita entsteht, geht die Stadt Bad Honnef durchaus ungewöhnliche Wege: Sie startet ein Interessenbekundungsverfahren, um einen Träger für eine Kita zu finden. Konkret geht es dabei um das neu entstehende Baugebiet am Rederscheider Weg.