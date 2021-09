Radverkehr in Bad Honnef : Neue Piktogramme mahnen zu Rücksichtnahme

Radverkehr in Bad Honnef

Bad Honnef Wem „gehört“ die Linzer Straße? Autofahrern und Radfahrern gleichermaßen, so die Antwort der Stadt Bad Honnef. Damit dies alle Verkehrsteilnehmer verstehen, wurden jetzt stilisierte Räder auf die Straße gemalt.

Auto- und Radfahrer sind gleichberechtigt

Schnellere Radler hingegen müssen die Fahrbahn der Linzer Straße nutzen. Ein eigener Radweg sei mangels Platz nicht möglich, so Ordnungsamtsleiter Christoph Heck. Einer Studie des Bundesverkehrsministeriums zufolge seien „Piktogrammketten“ wie jetzt aufgemalt ein geeignetes Mittel, um ein rücksichtsvolles Miteinander zu erreichen, so Erster Beigeordneter Holger Heuser. Die Stadt Bad Honnef weist nochmals darauf hin, dass auch weiterhin der Gehweg in Schrittgeschwindigkeit beidseitig befahren werden darf.