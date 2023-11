Große Autos, höhere Gebühren Neue Regelung beim Anwohnerparken in Bad Honnef

Nach der „Ehrenrunde“ wurde nun die Gebührenordnung erneut vorgelegt. Als Kalkulationsgrundlage zugrundegelegt sind, anders als früher, der Bodenrichtwert in der jeweiligen Zone und die Größe beziehungsweise Länge des Fahrzeugs. Die Verwaltung rechnete vor: Auf den Halter eines VW up kommen bei einem Bodenrichtwert von 700 statt 30 dann 162 Euro zu, der Halter eines VW Sharan wird in der derselben Straße 258 Euro zahlen müssen. Die Verwaltung hatte die Variante als fairste präferiert, weil sie für die Bürger transparent sei – und weil sie sich an der tatsächlichen Fahrzeuggröße orientiere.