Interaktive Zeitleiste ist geplant Neuer Verein erinnert an jüdische Vergangenheit und Gegenwart in Bad Honnef

Rolf Cremer stellte die ersten Projekte vor. So soll an der circa 20 Meter langen Wand an der Kirchstraße, an der die Gedenktafel für die zerstörte Synagoge angebracht ist, eine Zeitleiste entstehen. Die Idee: Angelehnt an den Geschichtsweg werden Tafeln angebracht, die Meilensteine jüdischen Lebens in Honnef aufzeichnen – wie etwa den jüdischen Friedhof auf der Helte, die Entstehung der Synagoge an der Linzer Straße und deren Zerstörung. Über einen QR-Code sollen dem Betrachter dann weitere Materialien zugänglich sein.