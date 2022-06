Steuben-Parade : Bad Honnefer Circus Comicus und „De Köbesse“ erobern New York

Foto: Gabi Goertz/Circus Comicus

Bad Honnef/New York Der Bad Honnefer Circus Comicus wird nach 15 Jahren bei der Steuben-Parade in New York dabei sein. Mit dabei: rheinisches Karnevalsgefühl, „De Köbesse“ und die Hoffnung, dass der ein oder andere Amerikaner neugierig wird auf die Stadt am Rhein.