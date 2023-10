Offene Ateliers beim Rundgang ´23 So präsentiert sich die kreative Szene in Bad Honnef

Die gute Stimmung aus der Planung setzte sich bereits am ersten Tag des „Rundgangs ´23“ an den rund 30 offenen Kreativ-Orten fort. Wobei schon der Weg dorthin Spaß machte. Zwischen den Stationen mit Skulpturen, Malerei, Textil- und Keramikkunst, Schmuck, Drucken, Grafiken, Objektkunst, Installationen, Collagen oder auch Lesungen, konzertanten und tänzerischen Darbietungen waren viele Besucher in der Innenstadt, in Rhöndorf, in Bad Honnef Süd und in Aegidienberg zu treffen. Ma erkannte sich am markanten Flyer mit dem kreisrunden orangen Pinselstrich auf blauem Grund in der Hand, offenbar dem nächsten Kunstort auf der Spur. An jedem Ziel hing zudem ein großer oranger Ballon, was das Finden der Ateliers vereinfachte. „Das mit den Ballons ist der Knaller“, witzelte eine Besucherin.