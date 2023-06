Betreuung in der Grundschule Offene Ganztagsschule Selhof bietet Platz für 200 Kinder

In einem Mehrzweckraum wird in drei Schichten das Essen ausgegeben. Chefköchin Claudia Grün bereitet in der neuen Küche täglich 120 Portionen vor – Hähnchen mit Gemüse, Pizza, Fischstäbchen, Reispfanne stehen beispielsweise auf der Speisekarte. Dienstag ist Suppentag. Hausaufgaben werden in der Lernstunde in den Klassenräumen erledigt. Die Aula erhält im Zuge der Keller-Erneuerung übrigens 100 Quadratmeter mehr Fläche, wird um eine Achse vergrößert.