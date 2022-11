Erfolgreicher Abschluss der Freiluftgalerie in Rhöndorf : Online-Versteigerung ergibt 7500 Euro für das „Netzwerk Gewaltfrei“

Freiluftgalerie beginnt am 5. August : In Rhöndorf öffnet wieder das Museum im Freien Wenn eine Premiere in rheinischen Gefilden als sehr gelungen gilt, ist die Veranstaltung beim zweiten Mal schon nah an der Tradition: Ab Freitag, 5. August, öffnet daher wieder die Freiluft-Galerie in Rhöndorf – mit noch mehr Flächen als 2021.