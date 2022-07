Kameras zur Dokumentation und Deeskalation : Ordnungsamt in Bad Honnef setzt Bodycams ein

Bad Honnef Nicht nur die Polizei, auch immer mehr Städte nutzen sogenannte Bodycams im Außendienst ihrer Ordnungsämter. Auch in Bad Honnef werden die Mitarbeiter jetzt mit den kleinen mobilen Kameras ausgestattet. Von den Bodycams verspricht man sich unter anderem eine deeskalierende Wirkung.

Nicht nur die Polizei, sondern auch Städte wie Duisburg, Dortmund, Münster und Bonn machen es vor. Und auch in Bad Honnef werden beim Ordnungsamt jetzt sogenannte Bodycams eingesetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Mitarbeiter des Außendienstes ab sofort mit den mobilen Kamerarekordern ausgestattet, die von außen sichtbar an der Dienstkleidung getragen werden. Ziel ist es, für mehr Sicherheit zu sorgen und brenzlige Situationen gegebenenfalls aufnehmen und damit dokumentieren zu können.

Sicherheit in Bonn : Polizei überwacht Poststraße und Hofgarten mit Videomasten Am Pfingstwochenende setzt die Bonner Polizei ihre mobilen Videomasten ein. Ein Einsatz auf dem Bertha-von-Suttner-Platz wäre möglich, ist aber noch nicht vorgesehen. Landesdatenschützer prüfen eine Beschwerde gegen die Überwachung.

Stadt schafft fünf Bodycams an

„Beleidigungen deutlich unter der Gürtellinie“

Allerdings gelte auch: „Auch wenn unsere Mitarbeiter aufgrund ihrer Erfahrung und spezieller Trainings in deeskalierendem Verhalten sehr geübt sind, gibt es Situationen, in denen Gespräche zu Wortgefechten eskalieren. In solchen Situationen kann es heiß hergehen, fallen zuweilen auch Androhungen von Gewalt gegenüber unseren Mitarbeitenden und immer wieder werden Beleidigungen deutlich unter der Gürtellinie ausgesprochen.“

In diesen Situationen könne die Bodycam dazu beitragen, „Gesagtes und Getanes zu dokumentieren und im Nachgang in Ruhe aufzuarbeiten“. Die Kameras seien Teil der persönlichen Schutzausrüstung und dokumentierten das unmittelbare Umfeld, also auch die Handlungen der Mitarbeiter selbst. Heck: „Die Erfahrungen aus anderen Kommunen und Behörden zeigen, dass bereits der Hinweis auf das Einschalten der Kamera in vielen Konfliktsituationen zu einer augenblicklichen Deeskalation beiträgt.“