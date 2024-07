Pädchen in Bad Honnef Schilder im Wald, gleich Schilderwald

Die Welt ohne uns: Mit seinem Sachbuch landete der US-amerikanische Autor Alan Weisman 2007 einen internationalen Bestseller, der in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Weisman geht darin der hypothetischen Frage nach, was passieren würde, wenn der Mensch von jetzt auf gleich vom Erdenrund getilgt wäre. Einfach so. Heraus kamen teils fast apokalyptische Szenarien, so von einem gefluteten U-Bahn-System in New York oder unkontrollierten Bränden durch Abwesenheit des Menschen als Regulativ seiner vorherigen, extremen Eingriffe ins Ökosystem.