Tag der Deutschen Einheit : Partner aus Ost und West betonen die Freundschaft

Joachim Winter (v.l.), Peter Endler, Christine Winter, Otto Neuhoff, Cornelia Nasner, Markus Posch, Georg Szczepanski, Peter Popella und Werner Osterbrink vor dem neuen Flügel des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef im Kunstraum. Foto: Roswitha Oschmann

BAD HONNEF Auch 31 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Städtepartnerschaft von Bad Honnef und Wittichenau lebendig. Den Tag der Deutschen Einheit begingen Freunde aus Ost und West in Bad Honnef mit einer musikalischen Feierstunde.

Kurze Reden, kurzweilige Musik – und am Schluss setzte sich Bürgermeister Otto Neuhoff an den neuen Flügel im Kunstraum, um die Nationalhymne zu spielen. Eine kleine Delegation aus der Partnerstadt Wittichenau feierte mit den Freunden aus Bad Honnef den Tag der Deutschen Einheit mit einem Konzert.

Wittichenaus Bürgermeister Markus Posch, sein Vize Georg Szczepanski, der langjährige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Wittichenau, Peter Popella, sowie Joachim und Christine Winter, die seit der ersten Stunde Freundschaften nach Bad Honnef pflegen, hatten viel Spaß an der Musik von Stephanie Troscheit und Klaus Mages unter dem Motto „Motion: Piano meets Drums“. Endler, der das Partnerschaftskomitee Bad Honnef-Wittichenau nach Werner Osterbrink, dem „Vater der Städtepartnerschaft“, führte, hatte die Idee, die Musik in den Mittelpunkt dieser Begegnung zu stellen, berichtete die aktuelle Komitee-Vorsitzende Cornelia Nasner.