Telekom-Ausbau in Bad Honnef und Asbach Pech gehabt? Die falsche Adresse für den Glasfaseranschluss

Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer Schlange und es werden kostenfrei Schokoriegel verteilt. Als derjenige, der die Riegel verteilt bei Ihnen ist, ist die Schokolade alle, sie bekommen nichts ab. So in etwa lässt sich das Gefühl beschreiben, dass Yvonne Reimann und Marco Thull aus Bad Honnef haben. Der Schokoriegel ist ein Glasfaseranschluss. Das Haus des Paars ist eines von etwa einem Dutzend Ein- und Mehrfamilienhäusern am hinteren Stück der Rhöndorfer Straße ortsauswärts in Richtung Königswinter hin, das leer ausgeht.