Pianist Colin Pütz mit Auftritt an Pfingsten : Beethoven-Darsteller spielt bei Open-Air auf der Insel Grafenwerth

Bad Honnef Auf der Insel Grafenwerth sind im Sommer mehrere Konzerte geplant. Zum Auftakt kommt der junge Pianist Colin Pütz, der im Film „Louis van Beethoven“ den großen Bonner Sohn spielte.

Bei der Abschiedstournee von Joan Baez 2019 hatte sich die Insel Grafenwerth als Konzertplatz für internationale Stars empfohlen. Nun folgen der Folk-Ikone nach der Corona-Pause weitere Inselkonzerte. Das Programm „Sommer Open-Airs auf der Insel Grafenwerth 2022“ des Konzertveranstalters Ernst-Ludwig Hartz in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Honnef beinhaltet fünf Veranstaltungen zwischen dem 4. Juni und dem 2. Juli. Der Auftakt an Pfingstsamstag ist klassisch. Und hat einen jungen Star – Pianist Colin Pütz aus Bonn, der im Film „Louis van Beethoven“ den großen Bonner Sohn spielte. Wer also den jungen Film-Beethoven in natura sehen möchte, hat nun Gelegenheit, ihn live am Flügel zu erleben.