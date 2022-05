Tag der Geburtshilfe in Bad Honnef : Pläne für ein Geburtshaus nehmen Formen an

Cura-Krankenhaus Bad Honnef

Im Dezember 2020 wurde der Kreißsaal im Cura-Krankenhaus in Bad Honnef geschlossen. Was zunächst als vorübergehende Weihnachtspause angekündigt worden war, entpuppte sich später als Dauerlösung. Als Argument führte die Cura die wirtschaftliche Unterdeckung und Personalengpässe ins Feld. Die Versorgung sei mit den anderen Geburtsstationen der Cura gewährleistet. Die Gynäkologie in Bad Honnef folgte im Februar, und auch die ambulante, privatärztliche Betreuung der Patientinnen in der Klinik lief später aus.

Eltern protestierten gegen den Schritt und machten deutlich, wie wichtig wohnortnahe Versorgung ist. Eine Petition fand in kurzer Zeit an die 6000 Unterstützer. Denn: Die Zahl der Geburtsstationen im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis stetig zurückgegangen. 2017 wurde die Geburtsstation der Kinderklinik in Sankt Augustin geschlossen. Im Eitorfer Krankenhaus werden seit 2014 keine Entbindungen mehr angeboten. Die Geburtshilfe in Siegburg ist seit 2010 zu. In Troisdorf stehen die GFO-Kliniken Sankt Josef, Innenstadt, und Sankt Johannes, Sieglar, vor der Zusammenlegung. Vor dem Hintergrund der Ereignisse gründete sich Mitte 2021 der Verein „Geburtshilfe und Familiengesundheit“, der ein Geburtshaus im Siebengebirge etablieren will. qm