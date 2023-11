“Kaminzimmer“ eröffnet am Montag in Bad Honnef Warme Plätzchen am prasselnden Kaminfeuer auf dem Marktplatz

Bad Honnef · Am Montag startet das „Kaminzimmer“ in Bad Honnef als kleine Budenstadt – mitten auf dem Marktplatz. Doch nicht nur das prasselnde Kaminfeuer lockt in die Fußgängerzone des Kurstädtchens.

19.11.2023 , 14:30 Uhr

Ein uriges und gemütliches Ambiente zaubert das „Kaminzimmer“ in Bad Honnef. Foto: Frank Homann