Seltenes Lichtspektakel Experten rechnen mit Polarlichtern in Bonn und der Region

Diese geladenen Teilchen werden vom Magnetfeld der Erde entlang der sogenannten Feldlinien in Richtung Nord- und Südpol abgelenkt, wo sie in die Erdatmosphäre eintreten. Teilchen die in der oberen Atmosphäre mit Luftmolekülen kollidieren, geben einen Teil ihrer Energie ab. Dabei werden vor allem Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle ionisiert und so zum Leuchten angeregt, was dann auf der Erde als Polarlichter zu sehen ist.