Seniorenheim in Bad Honnef : Politik vertagt das Thema Parkresidenz

Das ging nicht ganz so glatt wie von den Antragstellern und der Verwaltung erhofft: Der Vorschlag aus dem Rathaus, mit Plänen für das Areal nördlich des Edelhoffstiftes in eine sogenannte frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu gehen, fand im Ausschuss für Stadt- und Quartiersentwicklung, Planen, Bauen und Digitalisierung am Mittwochabend keine Zustimmung. Die Politik demonstrierte dabei Einigkeit. Die Mitglieder votierten stattdessen einstimmig dafür, sich erst in einer der kommenden Sitzungen mit dem Thema befassen zu wollen.