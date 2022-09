Privates Munitionslager nach Fächenbrand entdeckt : Größter Militaria-Fund in der Geschichte der Region um Rhöndorf

Munitionskisten wie diese stellte die Polizei bei ihrem Militariafund in Rhöndorf sicher. Laut Polizeisprecher Robert Scholten hatte es in der Region bislang keinen vergleichbar großen Funde gegeben. Foto: Ralf Klodt

Rhöndorf Nie zuvor hat es einen solch umfangreichen Fund von historischen Waffenteilen und Munition in der Region gegeben. Die Bonner Polizei entdeckte die Militaria nach dem Brand in Rhöndorf am letzten Freitag. Die Sicherung der Funde gestaltete sich darüberhinaus kompliziert.