Weil er Alkohol geklaut haben soll Polizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb in Honnefer Hauptstraße fest

In Bad Honnef hat die Polizei am Dienstag um die Mittagszeit am Franz-Xaver-Trips-Platz einen mutmaßlichen Ladendieb verhaftet. Dem Mann wird vorgeworfen, in einem Geschäft in der Hauptstraße Alkohol gestohlen zu haben, wie die Pressestelle der zuständigen Bonner Polizei auf Nachfrage des General-Anzeigers bestätigte. Neben Polizei und Ordnungsamt war auch der Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt.