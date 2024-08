Post-Dienstleistungen Was sich bei der Post in Bad Honnef und Königswinter ändert

Bad Honnef · Wenn sich eine Tür schließt, geht woanders eine auf. Mit Blick auf die Postfiliale in der Bad Honnefer Innenstadt trifft das zu. Für die Post an der Bahnhofstraße 1 sind es die letzten Tage. Pakete abgeben oder Briefmarken holen, das können die Honnefer jetzt 330 Meter weiter. Auch in Königswinter gibt es Veränderungen.

16.08.2024 , 19:00 Uhr

Maya Wimmer (li.) ist ab sofort für Kunden in der neuen Partnerfiliale der Post in der Honnefer Bahnhofstraße 22a da. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge