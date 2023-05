Prägende Bad Honnefer Persönlichkeit Trauer um Karl Josef „Juppi“ Pütz

Und da wäre „seine“ KG Halt Pol: Das rheinische Brauchtum war eine seiner großen Leidenschaften. 1974, zum 100-Jährigen der KG, war Juppi Pütz Siebengebirgsprinz. Von 1977 bis 1995 war er Präsident und ab 1983 auch Erster Vorsitzender der KG Halt Pol, die ihn 2002 zum Ehrenpräsidenten ernannte. Bis ins hohe Alter nahm der begeisterte Familienmensch und dreifache Großvater zudem nicht nur am Wohl des geschäftlilchen Lebenswerkes, sondern am Leben in der Stadt Anteil, für alle Mitmenschen zugewandt und immer ein freundliches Wort auf den Lippen. Juppi Pütz hinterlässt eine große Lücke nicht nur in seiner Familie und in der KG Halt Pol, sondern im Gemeinwesen von Bad Honnef als Ganzes.